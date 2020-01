Piemonte, 26enne muore tragicamente in acciaieria mentre era a lavoro (Di sabato 11 gennaio 2020) Un’altra vittima si aggiunge alla lista di chi ha trovato la morte sul lavoro. Stavolta, a lasciare la famiglia distrutta è un giovane di 26 anni, morto in una acciaieria Piemontese. Drammatico incidente quello verificatosi in Piemonte, nella notte tra venerdì e sabato. Siamo nel Verbano-Cusio-Ossola, dove un 26enne ha trovato la morte sul lavoro … L'articolo Piemonte, 26enne muore tragicamente in acciaieria mentre era a lavoro proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

SkyTG24 : Incidente sul lavoro in Piemonte, 26enne muore in acciaieria - MediasetTgcom24 : Incidente sul lavoro in Piemonte, 26enne muore in acciaieria #pallanzeno - vivereitalia : Piemonte: 26enne muore in acciaieria -