Meteo, addio inverno: in arrivo sole e caldo record al Sud. Ecco da quando (Di sabato 11 gennaio 2020) Meteo – Sembra proprio che l’inverno non voglia affermarsi. Nonostante qualche giorno di freddo intenso, fino ad ora ci siamo trovati di fronte ad una stagione piuttosto mite, con temperature gradevoli in special modo nelle ore centrali della giornata. Anche questo fine settimana sarà all’insegna del sole, grazie all’anticiclone che nonostante un piccolo cedimento assicurerà bel tempo sia oggi che domani, domenica 12 Gennaio. Il tempo a Napoli ed in Campania sarà soleggiato entrambe le giornate ed addirittura in miglioramento da lunedì, quando l’anticiclone si rafforzerà e le temperature aumenteranno di qualche grado. Stessa situazione per la Calabria tirrenica, mentre nel resto del Sud avremo una nuvolosità irregolare e qualche possibile fenomeno sulla fascia adriatica. A Napoli e nella nostra regione sarà un weekend, insomma, all’insegna del sole. Un assaggio di ... Leggi la notizia su howtodofor

VabSicilia : Meteo, addio inverno: in arrivo sole e caldo record al Sud. Ecco da quando - VabScordia : Meteo, addio inverno: in arrivo sole e caldo record al Sud. Ecco da quando - Noovyis : (Bye bye inverno! Meteo, dite addio al freddo di questi giorni: cosa sta per accadere) Playhitmusic -… -