LIVE Turchia-Polonia 0-1 volley femminile, Preolimpico 2020 in DIRETTA. Turche in fuga per il pareggio nel secondo set: 16-12 (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-18 Mano out Boz da zona 2. La Polonia non sbaglia più niente 12-17 Errlore Polonia 12-16 Invasione Polonia 12-15 La palla spinta sulle mani del muro di Boz da zona 2 12-14 Aceeeeeeeeeee Turchiaaaaaaa 12-13 Muroooooooo Booooooooooz 12-12 Out Ismailoglu da zona 4 11-12 Mano out di Boz da zona 4 11-11 Vincente il pallonetto di Smarzek 10-11 Murooooooooooo Poloniaaaaa 9-11 Invasione Polonia 9-10 Boz vincente da seconda linea 9-9 Mano out Stysiak da zona 4 8-9 La pipe di Stysiak 7-9 Out la parallela di Smarzek da seconda linea 7-8 Medrzyk mano fuori da zona 4 6-8 Boz da seconda linea 5-7 Mano out Boz da zona 2 5-6 Tre punti consecutivi per le polacche che si riportano ad un solo punto dalle avversarie 2-6 In rete l’attacco di Stysiak 2-5 Baladin da seconda linea trova la difesa polacca disattenta 2-4 Errore Stysiak da zona 4 2-3 Seconda ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - Chi sarà la seconda finalista del Torneo preolimpico dopo la Germania? Sfida senza domani tra Poloni… - zazoomnews : LIVE Turchia-Polonia volley femminile Preolimpico 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Turchia-Polonia… - AndrearussoNew : @agostinomela Non è farina del suo sacco. Ha letto articoli tipo questo ?? -