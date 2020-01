Le Donatella in accappatoio su Instagram infiammano il web (Di sabato 11 gennaio 2020) Le Donatella, le belle gemelle Giulia e Silvia Provvedi, condividono non solo la vita e la carriera, ma anche i social. Condividono infatti lo stesso profilo, oltre ad avere ovviamente i propri profili personali, ed è proprio sul loro profilo che hanno infiammato il web. Le Donatella e la foto scottante: per poco non si è visto troppo Le Donatella si sono fatte conoscere a XFactor dove hanno coniato il loro nome d’arte. Il loro grande successo e la notorietà la devono, però, a Grande Fratello Vip, a cui arrivarono dopo la fine della relazione di Silvia con Fabrizio Corona. Nuovi singoli, esibizioni, ospitate, la giuria a All Togheter Now: le Donatella hanno avuto una carriera in ascesa che continua anche adesso. Le gemelle, una bruna e una bionda, nonostante la somiglianza, sono in realtà molto diverse a livello caratteriale: Giulia è più esplosiva e vulcanica, mentre Silvia si è ... Leggi la notizia su velvetgossip

