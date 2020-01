GF Vip, Signorini fra Pago e Serena Enardu: le pagelle della seconda puntata (Di sabato 11 gennaio 2020) A pochi giorni di distanza dall’esordio del GF Vip, Signorini è tornato in onda con una seconda puntata ricca di emozioni. Dall’incontro fra Serena Enardu e Pago allo scontro fra Licia Nunez e Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi: l’appuntamento con il reality ha raccolto consensi e appassionato il pubblico a casa. Ad aprire lo show un Alfonso Signorini sempre molto emozionato, che annuncia l’ingresso di Wanda Nara, saluta Pupo e i concorrenti nella casa, poi si slaccia il bottone della giacca e, sempre più a suo agio, dà il via alla seconda puntata. Sostituire Ilary Blasi, che aveva dato un’impronta ben precisa alla trasmissione, non è facile, ma il giornalista ci sta riuscendo sempre di più. Ecco dunque i nostri voti ai protagonisti e ai momenti più emozionanti della serata. Pago: 9. Come si fa a non rimanere stregati di fronte alla dolcezza del ... Leggi la notizia su dilei

