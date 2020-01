Francesca Cipriani sta frequentando un uomo: “Ci siamo baciati” (Di sabato 11 gennaio 2020) Francesca Cipriani, debutto convincente a La Pupa e il Secchione (e viceversa) in coppia con Paolo Ruffini. La bombastica showgirl si gode intanto il privato: sta frequentando un uomo ‘misterioso’ Al fianco di Paolo Ruffini ne La Pupa e il Secchione (e viceversa), Francesca Cipriani è tornata in tv. E l’impressione lasciata è stata immediatamente positiva. Difatti, la prosperosa showgirl ha convinto il pubblico nella co-conduzione dello show trasmesso su Italia 1. L’opinionista di Barbara d’Urso confessa però in un’intervista concessa al magazine Novella 2000 di passare un periodo fantastico anche nel privato, con una persona speciale ora presente nella sua vita. È scoccato il bacio Francesca Cipriani spiega di frequentare attualmente una persona non appartenente allo spettacolo. Quindi il giornalista le chiede chi sia questo uomo. Ma lei preferisce tenere l’identità segreta, affermando ... Leggi la notizia su kontrokultura

