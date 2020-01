Europa, malattie infiammatorie: ad Antonella Viola il “Proof of Concept” dell’Erc (Di domenica 12 gennaio 2020) Antonella Viola, dell’Università di Padova, è tra gli Advanced Investigator premiati dal Consiglio Europeo per la ricerca e potrà utilizzare l’importo per favorire il trasferimento e la gestione della proprietà intellettuale del suo progetto scientifico. Sono stati infatti selezionati i settantasei ricercatori di alto livello che riceveranno un premio monetario pari a 150.000 euro da parte dell’Erc (European Research Council). Il POC (Proof of Concept) assegnato è uno schema di finanziamento ulteriore dedicato a chi ha già vinto un contributo per la sua ricerca scientifica di frontiera e serve per esplorare il potenziale di innovazione delle loro scoperte scientifiche e avvicinare i risultati della loro ricerca al mercato. Milioni di europei soffrono di artrite e di altre malattie auto-infiammatorie. Anche se il numero di farmaci è aumentato nell’ultimo decennio, spesso hanno ... Leggi la notizia su ildenaro

Scieducation1 : RT @ERC_Research: Milioni di europei soffrono di #artrite e di altre malattie autoinfiammatorie. Con un #ERCPoC appena vinto, Antonella Vio… - econophysicsLAB : RT @ERC_Research: Milioni di europei soffrono di #artrite e di altre malattie autoinfiammatorie. Con un #ERCPoC appena vinto, Antonella Vio… - ERC_Research : Milioni di europei soffrono di #artrite e di altre malattie autoinfiammatorie. Con un #ERCPoC appena vinto, Antonel… -