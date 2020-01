Dopo una rapina tenta di fuggire chiedendo un passaggio alla vittima (Di sabato 11 gennaio 2020) Ha tentato di evitare l'arresto, ma ha chiesto un passaggio per sfuggire ai carabinieri alla vittima della sua rapina. E' finito cosi' ai domiciliari un 23enne di Marano, già noto alle forze dell'ordine, che ora deve rispondere di una rapina ai danni di due coetanei che passeggiavano in corso Europa. L'allarme al 112 era stato dato dalle vittime alle 23 circa del 7 gennaio scorso. Ai militari dell'Arma i due avevano raccontato di essere stati più volte avvicinanti da un ragazzo il quale con minacce di morte, spintoni e qualche percossa aveva chiesto loro prima il cellulare per fare una chiamata, poi due euro, infine aveva pretesto 25 euro che aveva intravisto nel portafoglio di uno di loro. L'aggressore si era dileguato a piedi nel centro della cittadina del Napoletano. Era intervenuta sul posto una pattuglia che aveva acquisito le prime informazioni e la descrizione ... Leggi la notizia su agi

