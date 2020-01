Disastro aereo, l’Iran ammette: “Abbattuto dai militari per errore umano” (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo le pesanti accusedel presidente del Canada, appoggiato da Trump, l’Iran ammette. Disastro aereo causato da un errore umano dei militari. Una dichairazione che ha sorpreso tutti, fatta eccezione per Usa e Canada. Infatti questa mattina, dopo appena quattro giorni dalla caduta del boeing 737 ucraino contenente 176 persone, l‘Iran ha preso posizione, ammettendo l’errore. … L'articolo Disastro aereo, l’Iran ammette: “Abbattuto dai militari per errore umano” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

