CorSport: con Lobotka il Napoli ribalta la concezione estiva già soffocata con l’esonero di Ancelotti (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Napoli ha investito sul mercato 32 milioni in 4 giorni per l’acquisto di Lobotka e Demme, scrive il Corriere dello Sport. Sommati ai 111 spesi l’estate scorsa sono una cifra niente male per fronteggiare la crisi che adesso è bruciante. Lobotka è stato fin dall’inizio, scrive il quotidiano sportivo, “tra i candidati principali ad una restaurazione, o ad una riorganizzazione, attraverso la quale il Napoli ribalta le sue idee estive, peraltro soffocate di netto con l’esonero di Ancelotti, scegliendo un ‘progetto’ tecnico diverso ed al quale, per l’esuberanza degli esterni, ritiene di poter aderire in naturalezza”. Giuntoli e Gattuso hanno individuato in Lobotka un centrocampista capace di garantire solidità ed equilibrio. Con lui e Demme, adesso, “ci sono il play maker e anche il mediano e pure qualche alibi in meno per uscire dal tunnel portandosi addosso il peso delle proprie ... Leggi la notizia su ilnapolista

