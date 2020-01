Cassonetti in fiamme e auto danneggiate a Roma nella notte (Di sabato 11 gennaio 2020) Ancora Cassonetti in fiamme e auto danneggiate a Roma. In via Stresa, in zona Montemario, ad andare a fuoco nella notte sono stati cinque Cassonetti e, a causa del rogo, è rimasta danneggiata anche una Opel "Mokka". Poco dopo, a l'1.55, in via Luigi Zambarelli, in zona Colli Portuensi, sono quattro i Cassonetti colpiti dalle fiamme. A rimanere danneggiate in questo caso sono state due auto: una Renault "Megane" e una Fiat "Panda". Un altro cassonetto è andato in fiamme alle 2.55 in via Salvatore Lo Rizzo, zona Spinaceto. Sugli incendi, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta la polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, non si esclude il gesto di natura dolosa. Leggi la notizia su agi

LegaSalvini : ROMA DI NUOVO INVASA DALLA SPAZZATURA: CASSONETTI IN FIAMME E IMMONDIZIA IN STRADA - rrico_e : RT @CieloItalia: Roma è diventata un porcile con le fiamme. Cassonetti in fiamme e auto danneggiate a Roma nella notte - elisaca5664 : RT @Agenzia_Italia: Cassonetti in fiamme e auto danneggiate a Roma nella notte -