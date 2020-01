Bobby ed il natale triste (Di sabato 11 gennaio 2020) Le feste natalizie non sono state felici per il povero Bobby. Il povero cane, a Miami, era stato abbandonato in un rifugio della zona proprio a ridosso di natale. I padroni gli avevano portato via tutto, guinzaglio e collare e lo avevano lasciato lì solamente con un cuore spezzato. Bobby era davvero triste lì al rifugio, i volontari se ne accorsero e per farlo tornare felice hanno cucito per lui un maglione natalizio. Bobby aveva bisogno di una nuova casa, era in cima alla lista del rifugio per quanto riguardava le adozioni. I volontari fecero una bellissima foto a Bobby con il suo nuovo maglione natalizio e la misero sui social, nella speranza che attirasse qualche nuovo adottante. Nonostante la foto nessuno chiamava per Bobby, sembrava destinato a rimanere nel rifugio, anche i volontari con il ... Leggi la notizia su bigodino

