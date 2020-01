Videogiochi e bambini: Rio Ferdinand è favorevole all'utilizzo del parental control sulle console (Di venerdì 10 gennaio 2020) L'ex calciatore professionista Rio Ferdinand si è detto favorevole all'uso del parental control e di altri strumenti volti a tenere sotto controllo il tempo trascorso davanti allo schermo dai più piccoli.Nel Regno Unito l'associazione UKIE (UK Interactive Entertainment Association) ha dato il via ad una campagna chiamata Get Smart About P.L.A.Y, volta all'utilizzo di tali strumenti. Infatti secondo una recente ricerca, solo il 5% dei bambini che spende soldi nei Videogiochi utilizza strumenti di restrizione e di controllo, e questo è senza dubbio un problema.L'ex calciatore del Manchester United Rio Ferdinand ha partecipato all'iniziativa per dare risalto alla campagna:Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

