Utile messaggio WhatsApp: perché non abbreviare in 20 l’anno 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Siete soliti abbreviare gli anni? Non fatelo col 2020, proprio come suggerisce il messaggio WhatsApp che potreste aver ricevuto negli ultimi giorni. In genere siamo contrari alle catene di Sant'Antonio, anche perché spesso divulgatrici di truffe e false informazioni. Non è questo il caso specifico, dato che il consiglio riportato all'interno del suddetto messaggio WhatsApp, in realtà, dice assolutamente il vero. Purtroppo datare un documento o qualsiasi dichiarazione abbreviando l'anno 2020 potrebbe esporvi a facili tentativi di contraffazione da parte dei malintenzionati, a cui basterebbe semplicemente aggiungere altre due cifre per crearvi problemi (potreste in quache modo dimostrare come stanno i fatti, ma non vediamo perché mettersi in guaio quando è facilmente evitabile nel modo in cui vi abbiamo appena spiegato). Procediamo ad un esempio banale per chiarire al meglio il ... Leggi la notizia su optimaitalia

