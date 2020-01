TAV a Firenze: “Grave e pericoloso perseverare nella dilapidazione di denaro pubblico” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Partono due lettere per Roma, destinatari i ministri De Micheli e Patuanelli La preoccupazione di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil per le sorti dei lavori di realizzazione del nodo fiorentino dell'Alta velocità (doppio sottoattraversamento contro-falda e fantomatica stazione Foster), di cui si è appreso ieri, preoccupa l'associazione ecologista Idra. Se è vero che i sindacati confederali dell'edilizia hanno inoltrato una richiesta di incontro urgente a Stefano Patuanelli, altrettanto ha (...) - Tribuna Libera / TAV Leggi la notizia su feedproxy.google

CgilFirenze : ?? Il Tar del Lazio revoca i commissari di Condotte ? Allarme FilleaCgil Firenze per il nodo fiorentino dell'Alta V… - CGavinana : RT @CGavinana: #RegioneToscana #TAV a #Firenze Intanto la sentenza del TAR Lazio rinvia ulteriormente la ripresa dei lavori per il sottoatt… - TessereCulture : RT @CGavinana: #RegioneToscana #TAV a #Firenze Intanto la sentenza del TAR Lazio rinvia ulteriormente la ripresa dei lavori per il sottoatt… -