Smog: a Roma, Milano e Napoli i cittadini monitorano l’aria (Di venerdì 10 gennaio 2020) Milano, Roma e Napoli unite nella lotta al biossido di azoto grazie a una campagna ‘dal basso’ per monitorare l’aria. Il progetto ‘NO2, NO Grazie!’, giunto alla terza edizione, è promosso da cittadini per l’aria, associazione da sempre attiva nella difesa del diritto di respirare aria pulita, e chiuderà le iscrizioni il 20 gennaio. La campagna di scienza partecipata, alla quale si sono già iscritti centinaia di cittadini, ha l’obiettivo di influire sulle politiche locali di queste tre grandi aree urbane per migliorarne la qualità dell’aria. Il progetto consente quest’anno agli abitanti di Roma, Milano e Napoli (con inclusa l’area di Caserta) – grazie alla collaborazione con Salvaiciclisti Roma e il Comitato Vivibilità cittadina di Napoli, e al supporto di alcuni atenei, numerosi comitati e svariate associazioni ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

