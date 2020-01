Sciopero Tpl Roma 13 gennaio, bus a rischio per 24 ore: linee interessate e fasce di garanzia (Di venerdì 10 gennaio 2020) Bus a rischio in periferia per 24 ore lunedì 13 gennaio per lo Sciopero di Roma Tpl. I passeggeri potranno usufruire delle fasce di garanzia durante le quali sarà assicurato il servizio: dalle ore 8.30 e tra le 17 e le 20. La mobilitazione indetta dal sindacato interesserà un centinaio di linee. Leggi la notizia su fanpage

