Samanta Togni si sposa e dice addio ​a "Ballando con le stelle" - (Di venerdì 10 gennaio 2020) Novella Toloni L'insegnate di ballo ha rifiutato la proposta di Milly Carlucci di partecipare alla nuova edizione del talent perché non più in linea con le sue esigenze professionali Il 2020 si apre con grandi novità per Samanta Togni, a partire dall'addio ufficiale a "Ballando con le stelle". La Togni, una delle insegnanti di ballo più amate e apprezzate nel programma di Milly Carlucci, ha deciso di non rinnovare il contratto per la nuova edizione del talent. Mentre si appresta a pronunciare il fatidico "sì" con il suo nuovo fidanzato Mario Russo, Samanta Togni ha fatto il clamoroso annuncio sulle pagine del settimanale "Gente". La notizia di un'uscita di scena da "Ballando con le stelle" della ballerina di Terni era iniziata a circolare alcuni mesi fa. In un'intervista rilasciata a novembre su "Nuovo", Samanta Togni aveva lasciato intendere di essere ancora indecisa e di ... Leggi la notizia su ilgiornale

