Riforme: raccolte 71 firme per referendum per ora (Di venerdì 10 gennaio 2020) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Siamo a 71 al momento”. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari di palazzo Madama in merito alle firme dei senatori per la richiesta di referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Superata quindi la soglia minima di 64 senatori per la richiesta del referendum.L'articolo Riforme: raccolte 71 firme per referendum per ora CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

simasia : Quindi chi sarebbe attaccato alla poltrona? - Agenzia_Ansa : Taglio dei parlamentari, la #Lega spinge il #referendum. Superata la quota minima di 64 firme grazie al Carroccio… - AlessandroBonon : Taglio dei parlamentari quorum grazie alla Lega -