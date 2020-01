"Nessun assegno in bianco". Carlo minaccia lo stop di £ 2,3 milioni annue che Harry riceve (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Non ho intenzione di firmare Nessun assegno in bianco”. Così avrebbe tuonato il Principe Carlo all’indomani dell’annuncio di Harry e Meghan di volersi “dimettere” dalla casa reale e di volersi rendere “finanziariamente indipendenti”. Secondo quanto riporta il DailyMail, infatti, il padre di Harry e William sarebbe rimasto molto turbato dall’annuncio dei Duchi di Sussex, esattamente come la Regina e avrebbe ventilato l’ipotesi di ritirare l’assegno che la coppia riceve e che è pari a 2,3 milioni di sterline annue.La notizia che il Principe Carlo non sia disposto a continuare a finanziare suo figlio arriva anche in seguito ad un sondaggio di YouGov che ha suggerito che oltre i due terzi dei cittadini pensano che la coppia non debba più ricevere finanziamenti dal Ducato.Parlando al Times, una fonte ha ... Leggi la notizia su huffingtonpost

