Mondragone una ‘Città che legge’: l’appello di Pagliaro (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiMondragone (Ce) – Il Rapporto Ocse Pisa (Pisa sta per: Programme for International Student Assessment) divulgato nelle scorse settimane ancora una volta ha evidenziato le difficoltà che hanno le nostre ragazze e i nostri ragazzi ad apprendere. <Anche se i media, ha precisato Dario Caprio, nel dare i dati hanno fatto qualche confusione ed esagerato. Secondo il Rapporto, infatti, gli studenti che hanno le competenze minime sono ben più di 1 su 20, precisamente il 77 per cento (all’incirca: 3 su 4). Ne consegue che gli studenti privi delle competenze minime di analisi e comprensione di un testo nella loro lingua madre non sono affatto 19 su 20, come riportato da quasi tutti i giornali, bensì 1 su 4 (o 5 su 20, se preferite). Riportata la questione alle giuste dimensioni, occorre dire –ha continuato Dario Caprio– che 1 ragazzo su 4 è un ... Leggi la notizia su anteprima24

