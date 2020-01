Milan, ecco i convocati per Cagliari: non c’è Rodriguez, torna Rebic (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tra i convocati per Cagliari-Milan non figura Ricardo Rodriguez, al centro di numerose voci di mercato, mentre recupera Rebic Ricardo Rodriguez, possibile partente da Casa Milan, non è tra i convocati della trasferta di Cagliari. Ufficialmente ancora infortunato, è comunque al centro di numerose voci di mercato. Lo stesso vale per Rebic, che torna però in panchina dopo l’assenza contro la Sampdoria per una lombalgia. ecco i convocati: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina; Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli; Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá; Castillejo, Ibrahimović, Leão, Piątek, Rebić, Suso Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

