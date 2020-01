“Mamma, ho visto un topo”, a scuola tra ratti e monnezza: Napoli in ginocchio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “I nostri bimbi li avevano già visti i topi, ma non gli avevano creduto. Ora che l’ha visto una maestra si sono resi conto che è vero”. Questa è la rabbia della mamma di un alunno di una scuola di Barra, quartiere della periferia est di Napoli, uno dei diversi luoghi critici dell’emergenza rifiuti, che ha avuto un nuovo culmine a ridosso della fine delle festività natalizie. La storia – raccontata da Il Giornale – comincia martedì scorso quando una docente, nel plesso “Caruso” dell’istituto comprensivo Rodinò, lancia l’allarme topi. L’edificio per settimane è stato costretto a convivere con i rifiuti accumulati nell’area antistante adibita a parcheggio. Ed evidentemente i cumuli di spazzatura hanno attirato i topi. Le mamme hanno agito subito, non facendo entrare i propri figli e manifestando ieri fuori la scuola chiedendo a ... Leggi la notizia su anteprima24

