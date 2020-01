Luca Barbareschi confessa: “Violentato da un prete quando ero bambino” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Luca Barbareschi: “Sono stato vittima di abusi” Ospite del programma di Peter Gomez, la Confessione, l’attore Luca Barbareschi ha confessato di essere stato vittima, da bambino, di abusi sessuali da parte di un insegnante di educazione cattolica. “In quegli anni ero solo con delle voragini emotive e non potevo che attirare le attenzioni di chi ha delle malattie. E la pedofilia è una malattia terribile”, racconta Barbareschi al direttore del Fattoquotidiano.it. “quando uno è nella situazione di un bambino come me è doppiamente pericoloso, perché cerchi affetto, cerchi attenzione”, racconta Barbareschi. “Il prete ha proprio abusato di me, sono stato violentato. Violentato è una parola grossa, perché in realtà non ricordo di essermi ribellato. Infatti questa è la cosa peggiore della pedofilia perché chi ne è vittima si sente in colpa, pensa ... Leggi la notizia su tpi

notizieit : Luca Barbareschi vittima di violenza: “Sono stato abusato da un prete” - zazoomnews : Luca Barbareschi rivela in tv di essere stato violentato da un prete - #Barbareschi #rivela #essere #stato - cisnok : Per un ebreo che studia dai preti ed essere violentato, è normale. a te l'onere della prova. COGLIONELuca Barbaresc… -