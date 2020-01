LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: 10 gennaio, Baldini quarto nello sci alpinismo, Memola 7° e Nalbone 12° nello short program (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 10 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA TUTTI I PODI, LE MEDAGLIE E I RISULTATI DI OGGI 18.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Nikolaj Memola e Matteo Nalbone hanno concluso in settima e non dodicesima posizione lo short program di pattinaggio artistico nelle Olimpiadi Invernali Giovanili a Losanna. I due azzurri hanno ottenuto i punteggi di 62.18 e di 53.01. La classifica è dominata dalla Russia con Andrei Mozalev (79.72), a precedere Daniil Samsonov (76.62), mentre è terzo il giapponese Yuma Kagiyamaha (72.76). 17.40 HOCKEY – Terminati i primi due match della fase preliminare del torneo maschile misto: la compagine Green ha prevalso nei confronti degli Yellow per 10-5, mentre i Brown si sono imposti 13-11 sui Black. Hanno avuto inizio i match Red vs Orange e Grey vs Blue. 17.05 PATTINAGGIO ARTISTICO – Quando siamo a metà ... Leggi la notizia su oasport

