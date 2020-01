Legge bilancio 2020, la carta unica cos’è e come funziona? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Scopriamo quali sono le importanti novità che dobbiamo conoscere a proposito della nuova Legge bilancio: cos’è la carta unica e come funziona Giuseppe Conte (Fonte foto: Getty Images) Legge di bilancio 2020, tantissime le novità per le misure anti-evasione. Tanti, gli accorgimenti per rendere possibile la tracciabilità nei pagamenti, come lo stesso Premier, Giuseppe Conte, ha più volte ribadito. Bonus Befana e Lotteria scontrini, faranno parte di questa nuova ‘famiglia’, ma c’è anche una speciale carta. Importante, informarsi sulle novità. Quali a proposito della carta unica ? Cos’è ? Potrebbero interessarvi anche quelle che riguardano il Modello 730 del 2020. Leggi anche: Lavoro, Esselunga e Coop: assunzioni e selezioni, anche poca esperienza carta unica, ecco cos’è e come funziona Il Parlamento italiano (Fonte foto: ... Leggi la notizia su chenews

Mov5Stelle : Con l'assegno unico universale introdotto in legge di bilancio, dal 2021 daremo finalmente alle famiglie uno strume… - borghi_claudio : Intanto con l'anno nuovo in tanti si stanno accorgendo dove sono le famose tasse in più della legge di bilancio. Ba… - Mov5Stelle : Proteggiamo le categorie più fragili. Il MoVimento 5 Stelle ha deciso di aiutare chi è in difficoltà con un forte… -