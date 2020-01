Huawei P30 Lite New Edition, ancora più potenza e fotocamere al top (Di venerdì 10 gennaio 2020) Dopo l’arrivo in Italia di Huawei nova 5T, l’azienda di Shenzhen continua a rinnovare la propria offerta nella fascia media di mercato con il nuovo Huawei P30 Lite New Edition. Lo straordinario successo della serie P30, che ha venduto più di 10 milioni di dispositivi in meno di tre mesi dal lancio, ha convinto Huawei a rinnovare uno dei suoi dispositivi di punta per offrire un’esperienza potenziata nel comparto hardware e in quello fotografico ad un prezzo vantaggioso. «Dopo il successo di Huawei P30 Lite, abbiamo deciso di apportare delle migliorie al dispositivo e offrire agli utenti uno smartphone se possibile ancora più performante, per scattare e conservare le proprie foto. La New Edition è un’ottima scelta per coloro che desiderano avere uno smartphone ad un prezzo accessibile e senza compromessi», ha commentato Pier Giorgio ... Leggi la notizia su gqitalia

