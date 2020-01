Elezioni regionali Calabria 2020: gli ultimi sondaggi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Stando ai sondaggi realizzati da Antonio Noto per “Noto sondaggi” andati in onda a Porta a Porta, le Elezioni regionali in Calabria 2020 dovrebbero concludersi con la vittoria della candidata del centrodestra, che potrebbe ottenere una percentuale di voti superiore al 50%. Elezioni regionali Calabria 2020: i sondaggi Tenendo conto della rilevazione, Pippo Callipo sostenuto dal centrosinistra si attesterebbe tra il 32% e il 36%, dato in aumento rispetto alla forbice che un mese prima che oscillava tra il 26% e il 30%. Una cifra che però non basterebbe per raggiungere l’avversaria Jole Santelli, data tra il 50% e il 54%. Non potrebbe assolutamente competere il candidato del M5s Francesco Aiello che al momento non sembra poter ottenere più del 12%. L’altro candidato Carlo Tansi è attestato tra il 3% e il 5%. Ci sarebbe poi una grande parte di elettorato ancora ... Leggi la notizia su notizie

