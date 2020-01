Eclissi lunare 10 gennaio 2020, come vederla (Di venerdì 10 gennaio 2020) Oggi, 10 gennaio, c'è la prima Eclissi lunare del 2020. Una Eclissi di penombra che sarà ben visibile dall’Italia, come in diverse altre zone del mondo dall’Europa ad Asia e Africa. L'Eclissi durerà circa 4 ore, dalle 18:07 alle 22 per raggiungere il picco alle 22:10. Nell'eclisse di penombra la Luna sembra coperta da un velo che ne affievolisce la luminosità. Il fenomeno astronomico si verifica quando il satellite della Terra, in fase di piena, attraversa la parte più esterna del cono d’ombra (o cono di penombra, appunto) che il pianeta proietta nello spazio. A differenza di una Eclissi totale, quando l’ombra della Terra oscura completamente la Luna che entra in toto nel suo cono d'ombra, si dà soltanto un offuscamento graduale e sempre più marcato via via che procede l'avvicinamento del satellite ... Leggi la notizia su gqitalia

