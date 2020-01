Djokovic-Medvedev, Atp Cup 2020: orario d’inizio, tv, streaming e programma (Di venerdì 10 gennaio 2020) Novak Djokovic e Daniil Medvedev si affronteranno sabato 11 gennaio nella semifinale della ATP Cup 2020, la neonata competizione di tennis riservata alle Nazionali. A Sydney (Australia) andrà in scena la pirotecnica battaglia tra Serbia e Russia, il singolare tra i due uomini di riferimento sarà determinante per l’esito della contesa che mette in palio un posto nell’atto conclusivo della manifestazione. Lo slavo, numero 2 al mondo, incrocerà la racchetta col numero 5 del ranking ATP ed entrambi andranno a caccia della vittoria per trascinare le rispettive squadre verso il successo. Si preannuncia una partita particolarmente equilibrata, accesa e vibrante dove i due tennisti non vorranno assolutamente sbagliare un colpo col desiderio di portare a casa un successo fondamentale per l’economia dell’intera sfida tra Serbia e Russia. Si tratta del secondo match di ... Leggi la notizia su oasport

RaiSport : ??#Tennis #AtpCup Sulla strada della #Serbia in semifinale ci saranno i due russi Karen #Khachanov e Daniil… - Ubitennis : ATP Cup, il programma dei quarti: giovedì con Kyrgios e Medvedev, venerdì tocca a Djokovic e Nadal… -