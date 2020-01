“Casa a prezzi stracciati, e allora?”. I giudici giustificano Elisabetta Trenta (Di venerdì 10 gennaio 2020) Nuovi sviluppi sull’inchiesta della casa di Elisabetta Trenta. La procura di Roma ha archiviato l’indagine, non sarebbero emersi profili di reato militare. La procura militare di Roma ha archiviato l’indagine inerente all’appartamento di servizio assegnato ad Elisabetta Trenta, ex ministro della Difesa, che continuò a a risiedere nell’abitazione insieme al marito anche dopo che il … L'articolo “Casa a prezzi stracciati, e allora?”. I giudici giustificano Elisabetta Trenta proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

yoonstouch : raga io 40€ per UN SOLO album non lì spendo, mi dispiace voglio credere riescano ad abbassare i prezzi, però nel… - mistercall360 : SANDRO REFURBISHED NON E USATO E LA CASA CHE ESEMPIO AL IPHONE MANCALA COVER DIETRO LORO LI MSNDANO AL MACERO,NOI A… - Ledy_Snow : Io a casa dei miei al sud per Natale. Una collega di mia madre mi chiama per il suo cane. Le dico la mia tariffa “r… -