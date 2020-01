Calciomercato Juventus, Paratici sta preparando un colpo da sogno, in arrivo dal PSG (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sembra che la Juventus nelle ultime ore stia concentrando tutte le sue forze per un acquisto che potrà materializzarsi solo a giugno ma si tratterebbe di un grandissimo colpo. Paratici è a lavoro per portare in maglia bianconera per la prossima estate un attaccante in grado di fare 20 goal a campionato e di essere decisivo anche in alcune gare di Champions. Si tratterebbe di un grande ritorno nel campionato italiano. Il giocatore, sogno segreto della dirigenza bianconera, è Mauro Icardi. Parartici avrebbe già trovato l’accordo per il ritorno del giocatore in Italia con la moglie del campione argentino e manager, Wanda Nara. Mauro Icardi non sarebbe disposto ad accettare il riscatto del Psg e così ritornerebbe in Italia a Milano a casa Inter in attesa che la società nerazzurra e la Juventus trovino l’accordo per la cessione a titolo definitivo. Mauro Icardi sta giocando ... Leggi la notizia su baritalianews

romeoagresti : #Juventus, canale preferenziale per #Orsolini: 22,5 milioni di spesa in caso di acquisto nell’estate 2020; 30 milio… - DiMarzio : #Juventus, tutti su #Demiral: offerte del #Leicester e #BorussiaDortmund - romeoagresti : #Juventus: #Rabiot non è sul mercato ????? ?? -