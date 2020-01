Spaccio di droga a Benevento, 9 persone arrestate (Di giovedì 9 gennaio 2020) Blitz dei carabinieri a Benevento che ha portato all'arresto di 9 persone, destinatarie di ordinanze di custodia cautelare in carcere per Spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei militari dell'Arma è scattata proprio dopo vari episodi di Spaccio di varie sostanze contestati agli arrestati. Leggi la notizia su napoli.fanpage

c_appendino : Quello dello spaccio in Barriera di Milano è un problema serio che conosciamo bene. Così come lo conoscono le Forze… - LegaSalvini : #Borgonzoni: ??GUARDATE Droga e spaccio di cocaina alla luce del sole in centro a Modena, uno SCHIFO, documentato co… - _Carabinieri_ : Arrestate dai #Carabinieri di Monterotondo 8 persone responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività… -