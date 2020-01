Napoli, fari sulla facciata di un palazzo storico: denunciata la committente (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Stavano installando due fari a servizio di una boutique di Via Toledo, quando degli agenti li hanno fermati. Lo riporta Il Mattino, secondo cui sarebbe scattata anche la denuncia a carico della titolare del negozio, committente dell’installazione. Alcuni agenti dell’Unità operativa Tutela emergenze sociali e minori della Polizia Municipale di Napoli hanno sorpreso degli operai nel bel mezzo di un’installazione di un faro sulla parete esterna del palazzo Cirella Catalano Gonzaga, uno dei tanti stabili storici siti in Via Toledo e sottoposti a vincolo storico-culturale. Tale installazione avveniva per illuminare una boutique d’abbigliamento, che l’aveva appunto commissionata. Il posizionamento dei supporti di ferro però avrebbe forato la parete del palazzo in più punti. Proprio per questo gli agenti hanno interrotto ... Leggi la notizia su anteprima24

zazoomblog : Fari di boutique bucano palazzo storico a Napoli: multa salata per la committente - #boutique #bucano #palazzo… - zazoomnews : Fari di boutique bucano palazzo storico a Napoli: multa salata per la committente - #boutique #bucano #palazzo… - infoitsport : Consigli Fantacalcio, “Saranno +6?”: fari puntati su Napoli-Inter! -