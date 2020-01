M5s, documento di un gruppo di senatori: “Abolire il capo politico e piattaforma Rousseau non più gestita da Casaleggio” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’abolizione del capo politico da sostituire con un organo collegiale. E la piattaforma Rousseau da far gestire non più a Davide Casaleggio e all’associazione da lui presieduta, ma dal Movimento stesso. Poi la rinnovata fiducia al governo che “non deve saltare” e lo stop ai “decreti al buio” per coinvolgere maggiormente i parlamentari. I senatori M5s, di fronte alle defezioni e ai malumori crescenti, tentano la carta delle proposte costruttive. Un gruppo di parlamentari a Palazzo Madama ha deciso di lavorare a un documento scritto, diviso in capitoletti, da presentare ai vertici e nel quale si chiede un cambio radicale della struttura e per ottenere una “maggiore democrazia interna“. Il testo è stato presentato nell’assemblea dei senatori delle 15 e sarà portato alla congiunta di questa sera: obiettivo è raccogliere più firme ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

