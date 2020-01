LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia, Pella-Khachanov 2-6 2-1 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ottima prima al centro dell’argentino e out il rovescio dell’argentino. 30-0 Sfonda con il dritto lungolinea Pella, dopo che Khachanov si era difeso molto bene da fondo. 15-0 Ottima prima di servizio (slice) per Pella che non dà modo a Khachanov di rispondere. 2-2 Perfetta la volée di dritto di Khachanov, che aggredisce subito l’argentino nello scambio. Pella andrà a servire in questo quinto game del secondo set. 40-15 Grande chiusura con il dritto anomalo del russo, che piega da fondo Pella. 30-15 Ace centrale sulla riga di Khachanov. 15-15 Si stampa sul nastro la risposta di dritto di Pella, su una buona prima di servizio di Khachanov. 0-15 Largo il dritto di Khachanov, che non trova il lungolinea. 2-1 Pella! L’argentino chiude con un pallonetto meraviglioso!!! Khachanov andrà a servire. A-40 Gran prima di ... Leggi la notizia su oasport

