Justin Trudeau: «Le prove indicano che l’aereo è stato abbattuto da un missile iraniano» (Di giovedì 9 gennaio 2020) In una conferenza stampa da poco conclusa ad Ottawa, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato che le prove raccolte indicano che ad abbattere l’aereo ucraino nei pressi di Teheran è stato un missile terra-aria iraniano. L’intelligence canadese e quella dei suoi alleati, in prima fila gli americani, avrebbero informazioni e prove che indicano un intervento da parte delle forze iraniane, ma che potrebbe essere stato un atto «involontario», un «errore». Nella strage sono morti 63 passeggeri canadesi su 176 persone a bordo del velivolo ucraino. Poco dopo anche il primo ministro britannico Boris Johnson si è espresso come il suo collega canadese indicando un missile iraniano come colpevole dell’abbattimento dell’aereo ucraino. Riportiamo di seguito il tweet di Reuters: MORE: British Prime Minister Boris Johnson says there is a body of ... Leggi la notizia su open.online

SimoneCosimi : RT @gabrielezagni: Il premier canadese Justin Trudeau ha detto che 'secondo numerose fonti di intelligence' l'Iran ha abbattuto con un miss… - infoitestero : Justin Trudeau: «Le prove indicano che l’aereo è stato abbattuto da un missile iraniano» -