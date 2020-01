Justin Bieber ha la malattia di Lyme (Di giovedì 9 gennaio 2020) Justin Bieber ha la malattia di Lyme. Non è drogato. Non fa abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti. È malato. E in un lungo post su Instagram il cantante svela che da due anni lotta contro questa malattia che avrebbe già causato danni importanti al suo corpo e alla sua mente. Altro che drogato. Justin Bieber è malato. Il cantante canadese, che il prossimo marzo compirà 26 anni, mette a tacere tutti coloro che hanno puntato il dito contro di lui in questi lunghissimi anni. Justin Bieber, sposato dal 2018 con la modella Hailey Baldwin, si sfoga sui social network. Dicendo di non avere più le energie, dopo aver combattuto per due anni contro la malattia provocata da una zecca. “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria ... Leggi la notizia su bigodino

