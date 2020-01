Grande Fratello Vip 4, Fabio Testi nel privè con i 4 ex gieffini (video) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4 prima puntata, Fabio Testi eliminato dalle donne ma finisce nel privè con i 4 ex gieffini (video) Prima puntata del Grande Fratello Vip 4 in onda mercoledì 8 gennaio su Canale 5 e primi ingressi nella casa. Si perchè con una seconda puntata venerdì 10 gennaio i concorrenti sono stati divisi e qualcuno entra in un secondo momento. Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo ha introdotto i vari concorrenti e spiegato il meccanismo della casa. Dopo i primi ingressi c’è già stata una tornata di nomination, sono state le donne che hanno deciso quale uomo eliminare e il più votato è stato Fabio Testi. Guarda qui le prime nomination Fabio Testi deve uscire guarda qui L’attore però nominato da Antonella Elia, Rita Rusic e Clizia Incorvaia non esce dalla casa ma finisce nel privè dove scopre di non essere solo ma in compagnia dei 4 ex gieffini Pasquale ... Leggi la notizia su dituttounpop

GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - GrandeFratello : In diretta dalla conferenza stampa di #GFVIP sveliamo in esclusiva i nostri nuovi concorrenti: ladies and gentlemen… - insopportabile : Incredibile che ancora non si sia fatto il Grande Fratello Tweet. #GFVip -