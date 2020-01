Entra in chiesa con il suv e si piazza sotto all'altare: pensava di essere "posseduto" (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'uomo si è fatto largo lungo la navata cEntrale di una chiesa del XVI considerata patrimonio storico. Fortunatamente... Leggi la notizia su today

BoenaSvoabo : RT @RadioSavana: #Spagna, si sentiva posseduto: entra in Chiesa con il Suv, posteggia sotto l'altare e mette le 4 frecce. #RadioSavana #res… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Entra in chiesa con il Suv perché 'posseduto': il caos dopo la folle corsa - Luca22899858 : RT @RepubblicaTv: Entra in chiesa con la jeep perché 'posseduto': il caos dopo la folle corsa -