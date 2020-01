Cate Blanchett in Mrs. America, nuove immagini dalla miniserie sul femminismo con un cast eccezionale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mrs. America si fa attendere da molto tempo. La notizia dello sviluppo di una serie limitata su FX – di recente confluita in Hulu – a partire dalla sceneggiatura di Dahvi Waller, già al lavoro su Mad Men, è arrivata nella metà del 2018. È però nel maggio del 2019 che gli appetiti dei fan sono stati stuzzicati, e la loro attesa resa davvero irresistibile. In quella fase, infatti, FX Productions ha snocciolato i primi nomi di un cast che promette di far faville, a partire da Cate Blanchett. Cate Blanchett è una delle più grandi attrici del nostro tempo, ed è per noi un onore che sia coinvolta in Mrs. America, è stato il primo commento di John Landgraf, CEO della rete. Non abbiamo dubbi sul fatto che Cate sia l'interprete perfetta per il ruolo di Phyllys Schlafly, una delle figure più polarizzanti, affascinanti e complesse degli anni '70. Da un punto di vista narrativo, Mrs. ... Leggi la notizia su optimaitalia

