Caracciolo a TPI: “Libia, il cessate il fuoco non durerà. L’Italia perde centralità mentre avanzano Russia e Turchia” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Caracciolo a TPI: “Libia, il cessate il fuoco non durerà. E l’Italia perde centralità” Sono giorni di grande lavoro diplomatico per ciò che riguarda la guerra in Libia, visti gli appelli a un nuovo cessate il fuoco lanciati dalla comunità internazionale sia al governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Serraj, sia alle truppe del generale Khalifa Haftar. Mentre il primo ha già dato la propria disponibilità all’interruzione delle ostilità sul campo a partire dalla mezzanotte di domenica 12 gennaio 2020, si attende ancora la risposta del secondo. Ma nel frattempo, gli scenari in Libia lasciano presagire che nei prossimi mesi saranno soprattutto due gli Stati chiamati a un ruolo di protagonisti in quest’area del Mediterraneo. E tra loro non c’è l’Italia. Stiamo parlando di Russia e Turchia, che nonostante appoggino i due fronti opposti della ... Leggi la notizia su tpi

