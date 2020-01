Bookbound Brigade, il platform 2D sviluppato da uno studio italiano, è in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch questo mese (Di giovedì 9 gennaio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Intragames Co. Ltd ha annunciato che Bookbound Brigade, una nuova versione del genere Metroidvania dello sviluppatore italiano Digital Tales, uscirà in digitale il 30 gennaio 2020, per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.Ci vorranno artisti del calibro di Dracula, Re Artù, la Regina Vittoria, Nikola Tesla, Robin Hood e molti altri per vendicare un mondo immerso nel caos in seguito al furto del "Book of Books", un volume che comprende ogni singola opera di narrativa e saggistica mai scritta. Scritto da Dean Wilkinson (che ha contribuito a Little Big Planet), in Bookbound Brigade si tratta di utilizzare personaggi storici e letterari che abbiamo tutti studiato a scuola guidando una squadra da sogno di eroi reali e immaginari attraverso un'avventura in 2D a scorrimento laterale.Preparatevi per una versione unica del gioco di avventura platform in stile ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : #BookboundBrigade è un platform 2D sviluppato da uno studio italiano in arrivo questo mese. - PressviewLuke : Ma quanto è originale e divertente la storia di questo nuovo gioco in uscita il 30 gennaio 2020 per #PS4, #Switch e… - pcexpander : L’italianissimo Bookbound Brigade ha una data di uscita (anteprima | aggiornato)#pcexpander #cybernews #android… -