Benevento, i tossicodipendenti costretti a drogarsi nella casa dello spacciatore (Di giovedì 9 gennaio 2020) I tossicodipendenti venivano costretti ad assumere l'eroina davanti agli spacciatori, nell'appartamento dove veniva venduta: un modo per evitare l'andirivieni in strada e che venissero fermati con la droga. Emerge dall'operazione "mercato rionale": 9 arresti per droga eseguiti dai carabinieri a Benevento. Leggi la notizia su napoli.fanpage

Benevento tossicodipendenti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Benevento tossicodipendenti