Avellino, ecco il primo innesto di mercato: Bertolo arriva in città (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Come anticipato nei giorni scorsi e’ Francesco Bertolo il primo innesto di mercato dell’Avellino. Il difensore, classe ’91, nei prossimi minuti raggiungerà il Partenio-Lombardi per la firma sul contratto. Bertolo arriva in Irpinia dopo la prima parte di stagione trascorsa al Picerno. Nelle prossime ore è atteso l’arrivo anche di Agostino Rizzo esterno classe ’99 in arrivo dal Livorno. ecco i primi due innesti firmati Musa–Martone. L'articolo Avellino, ecco il primo innesto di mercato: Bertolo arriva in città proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

