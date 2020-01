Tennis, ATP Doha 2020: i risultati dell’8 gennaio. Ai quarti Fernando Verdasco, fuori Milos Raonic (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si sono disputati oggi sei incontri validi il torneo ATP 250 di Doha di Tennis: sul cemento qatariota si sono completati gli ottavi di finale. Quattro le teste di serie uscite di scena, mentre sono due i qualificati che raggiungono i quarti. L’unica testa di serie avanti oggi è il russo Andrey Rublev, numero 2, che liquida per 6-4 6-2 il kazako Mikhail Kukushkin. Avanzano, come detto, anche due qualificati, il transalpino Corentin Moutet, che sconfigge il canadese Milos Raonic, numero 4, per 7-6 (4) 7-6 (4), ed il magiaro Marton Fucsovics, che supera la wild card turca Cem Ilkel per 6-1 6-4. Il transalpino Pierre-Hugues Herbert sconfigge il serbo Laslo Djere, numero 5, per 6-1 6-3, mentre il serbo Miomir Kecmanovic liquida con un perentorio 7-6 (9) 6-1 il transalpino Jo-Wilfried Tsonga, terza testa di serie, infine l’iberico Fernando Verdasco elimina il serbo Filip ... Leggi la notizia su oasport

