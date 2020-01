Scudetto 2006, respinto ricorso della Juve: “Inamissibile” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli echi di Calciopoli non sono ancora finiti. Il ricorso della Juventus contro la Figc, l’Inter e il Coni, riguardante l’assegnazione dello Scudetto 2006 ai nerazzurri, è stato definito dal Collegio di Garanzia del Coni come “inammissibile”. Si conclude così la battaglia legale iniziata nel 2018. Terminati, infatti, tutti i gradi della giustizia sportiva. La società bianconera dovrà anche pagare 10mila euro di spese. Le motivazioni del verdetto sono state rese note dopo due mesi. Il 6 Novembre 2019, infatti, il Collegio di garanzia dello Sport del Coni, presieduto da Franco Frattini, aveva deciso di bocciare il ricorso della società di Torino. Lo Scudetto fu assegnato all’Inter nel 2006 dall’allora commissario, Guido Rossi. Il Milan, secondo in classica, fu però penalizzato di 30 punti. Scudetto 2006: respinto ricorso Juve Sono tredici le pagine di ... Leggi la notizia su notizie

chiara56543176 : RT @glmdj: #calciopoli. La #Juve ha esaurito tutti i gradi di #giustiziasportiva, quindi @andagn può ricorrere ai giudici ordinari, in tut… - Dieberto : RT @glmdj: #calciopoli. La #Juve ha esaurito tutti i gradi di #giustiziasportiva, quindi @andagn può ricorrere ai giudici ordinari, in tut… - glmdj : #calciopoli. La #Juve ha esaurito tutti i gradi di #giustiziasportiva, quindi @andagn può ricorrere ai giudici ord… -