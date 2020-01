Samira El Attar è scomparsa: in fuga il marito indagato per il suo omicidio. Stasera a Chi l'ha visto? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Stasera a Chi l'ha visto? si parla di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso. Anche se non è stato rinvenuto il corpo, il marito è indagato per omicidio ed occultamento. L'uomo, però, è fuggito. Leggi la notizia su comingsoon

exodusdragons : Chi l’ha visto: stasera su Rai3 il giallo di Samira El Attar e la morte di Sara Aiello - Noovyis : (Chi l'ha visto: stasera su Rai3 il giallo di Samira El Attar e la morte di Sara Aiello) Playhitmusic - - zazoomblog : Chi lha visto: stasera su Rai3 il giallo di Samira El Attar e la morte di Sara Aiello - #visto: #stasera #giallo… -