Salernitana, due nomi per rinforzare la retroguardia di Ventura (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Si scaldano i motori in casa Salernitana. Due settimane di lavoro attendono il cavalluccio marino che deve lasciarsi alle spalle le vacanze e programmare un girone di ritorno che dia maggiori soddisfazioni rispetto all’andata. Nel mirino il match di Pescara, in programma all’Adriatico domenica 19 gennaio. Per il match con gli abruzzesi, Gian Piero Ventura spera di poter fare affidamento su qualche volto nuovo, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Venticinque le reti incassate dai granata, peggio dei quali hanno fatto solo lo stesso Pescara e l’Ascoli tra le compagini che precedono Micai e compagni in graduatoria. Attende rinforzi l’ex ct della Nazionale mentre la società starebbe seguendo prevalentemente due piste. Una conduce in serie A, in casa Brescia, dove il brasiliano Felipe Curcio sarebbe ... Leggi la notizia su anteprima24

