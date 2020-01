Rappresaglia Iran: missili su basi Usa, morti e feriti. Ormai è guerra (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha lanciato l’operazione ‘Soleimani Martire’ sferrando un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione. Almeno 80 i morti. La vendetta annunciata dall’Iran all’indomani dell’uccione del generale Soleimani, è iniziata. E non si può più tacere, Ormai è guerra, anche se non ufficiale. Sarebbero almeno 80 … L'articolo Rappresaglia Iran: missili su basi Usa, morti e feriti. Ormai è guerra proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

